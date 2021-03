Minął rok od wykrycia pierwszego przypadku Covid-19 w regionie

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dokładnie rok temu koronawirusa potwierdzono u pierwszych osób z regionu. Było to małżeństwo po sześćdziesiątce ze Stargardu.

Oboje trafili do szpitala przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Po dość długim leczeniu wygrali z wirusem i zdrowi wrócili do domu.



Małżeństwo kilka dni wcześniej wróciło z północy Włoch. Do szpitala zgłosili się z gorączką.

Lekarze zdecydowali o kwarantannie domowej. Jednak para poczuła się gorzej. Wtedy trafili do szpitala.



Tego samego dnia przeprowadzono badania. Wynik był pozytywny.



- Ich stan był dobry - mówiła wtedy dr n. med. Jolanta Niścigorska-Olsen. - Pacjenci są leczeni, to jest leczenie objawowe, ale otrzymują również osłonowo antybiotyk i płynoterapię do kolejnych badań.



Stan kobiety jednak znacznie się pogorszył, trafiła na oddział intensywnej terapii. Po raz pierwszy w szpitalu przy ul. Arkońskiej zastosowano wtedy nową metodę leczenia. Użyto ECMO to maszyna, która służy do pozaustrojowego natleniania krwi. Wykonuje za pacjenta, to czego nie mogą zrobić jego uszkodzone płuca.



- Terapia trwała 16 dni i zakończyła się sukcesem - mówił Zenon Czajkowski, lekarz kierujący Oddziałem Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Zatruć przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. - To jest terapia, która jest dedykowana ciężkim uszkodzeniom płuc i respirator nie jest wówczas metodą na wyleczenie.



Była to pierwsze taka procedura w regionie i jedna z pierwszych w całym kraju. Małżeństwo opuściło szpital w dobrym stanie.