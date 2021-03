Lekcja historii w nowoczesnej formie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Nuty historii" - to wspólny projekt Pyrzyckiego Domu Kultury i 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wirtualne spotkania dla dzieci z Chojny i Pyrzyc dotyczą historii, a w sobotę tematem byli "Żołnierze Niezłomni".

- "Nuty historii" brzmią w zależności od tego, z jaką lekcją są związane. A ta lekcja to spotkanie, inicjowane wydarzeniami historycznymi, których rocznicę obchodzimy. Święto, które niedawno obchodziliśmy, związane z "Żołnierzami Niezłomnymi", jest kolejnym sposobem na to, żeby uczcić pamięć o naszych bohaterach - mówi Katarzyna Hałaczkiewicz z 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.



Do projektu "Nuty historii" mogą dołączać wszystkie chętne szkoły z województwa zachodniopomorskiego. Udział w zajęciach jest bezpłatny.