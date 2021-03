Mat. Policji

Policjanci z Wydziału Kryminalnego kołobrzeskiej komendy zatrzymali 40-latka, który prowadził w piwnicy plantację marihuany.

Kryminalni, po przeszukaniu pomieszczeń należących do mężczyzny, zabezpieczyli 10 krzewów konopi oraz gotową do sprzedaży marihuanę o wadze blisko 60 gramów.



Okazało się, że mężczyzna samodzielnie przygotował specjalne namioty termoizolacyjne, a także specjalne oświetlenie oraz wentylatory, zraszacze i odczynniki służące do uprawy konopi.



40-latek został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty dotyczące uprawy konopi oraz posiadania narkotyków. Grozi mu do 10 lat więzienia.