Będzie 14. emerytura. "To ogromne wsparcie" [WIDEO]

- Zwłaszcza, że większość Polaków ma niskie emerytury - dodaje Korpysa. - Ponad 9 milinów emerytów otrzyma dodatkowe wsparcie i to na jesień, w listopadzie. To będzie na pewno wymierne wsparcie, bo ta kwota to będzie około 1250 zł brutto. Nie mamy dość wysokich emerytur niestety, większość tak naprawdę nie sięga kwoty 2900 zł brutto.14. emerytura będzie też wsparciem dla polskiej gospodarki, pieniądz, który trafi do niej pod koniec roku pomoże w trudnym okresie epidemii.- To jest ponad 11 miliardów złotych. To są kolejne pieniądze, które wydane będą na konsumpcję, tak jak z "trzynastej" emerytury. W jakimś więc stopniu, to na pewno pomoże emerytom, ale również naszej gospodarce. Każdy grosz, który jest pompowany w gospodarkę trafia do przedsiębiorstw, trafia do sprzedawców - tłumaczy Korpysa.14. emeryturę nie dostaną osoby, które pobierają wysokie świadczenia. Szacuje się że może to być około 10 procent emerytów. "Trzynastkę" dostaną wszyscy.