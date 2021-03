Od 13 lat ratuje nietoperze. Teraz Bat Mom, czyli Barbara Górecka, prosi o wsparcie dla prowadzonego w mieszkaniu na Osiedlu Bukowym w Szczecinie schroniska dla nietoperzy.

- To jest borowiec wielki, "Olesia". Jest przeze mnie wychowana od zera, mama jej nie chciała wychowywać. Zjadły by nas owady, gdyby nie nietoperze - mówi Barbara Górecka.Teraz w schronisku przebywają czterdzieści dwa osobniki, które wymagają karmienia i kosztownej opieki. Pani Barbara wyjaśnia, jakiej pomocy oczekuje.- I w ludziach i w środkach materialnych. Są to ręczniki i rękawiczki jednorazowe, pipety. Potrzebuję pieniędzy na weterynarzy - mówi Górecka.Wypuszczanie nietoperzy na wolność nastąpi na początku kwietnia, gdy będą mogły samodzielnie żywić się obudzonymi po zimie owadami.