Możesz pomóc stworzyć paczkę wielkanocną dla potrzebujących

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

300 paczek wielkanocnych dla mieszkańców Kołobrzegu przygotuje fundacja Wolne Miejsce.

Wolontariusze od lat organizują świąteczne spotkania dla najuboższych mieszkańców miasta.

Już drugi rok z rzędu, z uwagi na trwającą pandemię, największe wielkanocne śniadanie w Kołobrzegu nie odbędzie się jednak w tradycyjnej formule.



Kamil Barwinek, koordynator akcji mówi, że już rozpoczęły się zapisy osób, które otrzymają paczki.



- Paczki są dedykowane dla osób starszych, samotnych, w trudnej sytuacji życiowej. Jeżeli ktoś czuje, że kwalifikuje się na taką paczkę, to zapraszamy serdecznie do kontaktu. Można zgłosić kogoś w swoim imieniu, ale trzeba mieć zgodę tej osoby. Nie dostarczamy paczki w formie niespodzianki - mówi Barwinek.



Zapisów można dokonywać zarówno drogą telefoniczną (782 168 237) jak i mailową (e-mail to: kamilbarwinek@o2.pl) Paczki trafią do mieszkańców dokładnie w Niedzielę Wielkanocną.