Kontrole w regionie po pożarze w Krakowie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Po pożarze w Krakowie, będą kontrole archiwów zakładowych na Pomorzu Zachodnim. Pracownicy Archiwum Państwowego w Szczecinie sprawdzą, jak przechowywane są cenne dokumenty. Między innymi listy płac, akta osobowe czy dokumentacje miasta.

- Przy kontrolach archiwów zakładowych, czy przy wizytach w innych instytucjach, gdzie jesteśmy zapraszani, zawsze zwracamy uwagę na system zabezpieczenia czy przeciwopożarowego, czy dostępem przed osobami postronnymi, czy również stan przechowania tej dokumentacji, czyli właściwa temperatura i wilgotność powietrza, bo to ma decydujący wpływ na stan tej dokumentacji - mówi kierownik oddziału nadzoru nad archiwami zakładowymi w szczecińskim archiwum Andrzej Jabłoński.



Aby kontrola się odbyła, placówka musi zgłosić się do Archiwum Państwowego w Szczecinie. Na terenie dawnego województwa szczecińskiego jest 271 archiwów zakładowych. W ubiegłym miesiącu doszło do pożaru w Archiwum Urzędu Miasta Krakowa. Spłonęło 200 mln dokumentów.



To akta dotyczące m.in. wybitnych osobistości, takich jak Stanisław Lem czy Wisława Szymborska.