Gryfia kończy remont masowca. Kolejny już przypłynął [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Morska Stocznia Remontowa Gryfia kończy remont masowca "Resko", który należy do Polskiej Żeglugi Morskiej. Drugi masowiec "Kurpie" właśnie do niej przypłynął.

Na "Resku" stoczniowcy zamontowali urządzenia do uzdatniania wód balastowych - mówi Amarendra Roy z zarządu stoczni Gryfia.



- Jeden jest prawie ukończony. Robimy próby balastowe, ale jest problem z koronawirusem i serwis nie przyjechał. Nie wiem jak długo to będzie trwało, kilka dni, skończą się próby i wypłynie. Druga jednostka, która przypłynęła, to robimy w niej nabrzeżowe remonty, bo nie potrzebuje doku. I jego też kończymy - mówi Roy.



Montaż urządzeń do uzdatniania wód balastowych to duży wydatek dla armatora. Wody balastowe są sterylizowane przy użyciu lamp ultrafioletowych. Od niedawna takie wymagania narzucają konwencje międzynarodowe.



- To kosztuje ponad 300 tysięcy euro, same prace stoczniowe. Poza tym armator musi mieć kupione urządzenia. To łącznie kosztuje na pewno ponad pół miliona - mówi Amarendra Roy.



Masowiec "Kurpie", który przypłynął na remont w Gryfii, ma nośność 38 tysięcy ton i długość 190 metrów. Jest wyposażony w cztery dźwigi. W połowie kwietnia na remont do Gryfii przypłynie "Armia Krajowa".



W polskich stoczniach PŻM wyremontuje w tym roku 7 statków.