Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Trzy tysiące fartuchów, 1500 kombinezonów czy 35 tysięcy maseczek. Do tego czepki, ochraniacze na buty, jednorazowe spodnie i podkłady do łóżek - to wszystko przekazała Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stargardzie firma Filter.

Do MOPS-u trafiła właśnie druga transza pomocy. Wszystko ma pomóc w ochronie pracowników przed zakażeniem koronawirusem. W międzyczasie artykuły ochronne od przedsiębiorstwa otrzymał również stargardzki szpital i Młodzieżowy Dom Kultury.