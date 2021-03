Próbował zwabić do samochodu nieletnie dziewczynki, został uniewinniony

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Sąd w Szczecinie uniewinnił mężczyznę, który chciał zwabić do samochodu trzy dziewczynki.

Do zdarzenia doszło w czerwcu 2019 roku na osiedlu Kasztanowym w Szczecinie. Mężczyzna próbował zwabić do swojego samochodu nieletnie dziewczynki. Oferował im pieniądze. Dzieci jednak odmówiły.



Policję o sprawie powiadomiła szkoła jednej z pokrzywdzonych. Mężczyzna został zatrzymany, po kilku miesiącach opuścił areszt tymczasowy. Groziło mu 5 lat więzienia.



Sąd uznał, że w tym przypadku nie nastąpiło usiłowanie karalne - wyjaśnia Michał Tomala, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie.



- Dlatego, że mężczyzna ten tylko i wyłącznie po złożeniu propozycji nie podjął żadnych innych działań, które by miały na celu pozbawienie wolności, uwięzienie lub tez zmuszenie dziewczynek do tego, żeby weszły do samochodu - mówi Tomala.



Śledczy ustalili, że czyny, które zarzucano mężczyźnie, nie miały podłoża seksualnego. Wyrok nie jest prawomocny.