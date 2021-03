Zmiany w komunikacji w Gryfinie

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Od środy autobus linii nr 1 ze Szczecina do Dolnej Odry pojedzie inną trasą. Chodzi o ulicę Krasińskiego w Gryfinie, którą czeka gruntowna modernizacja.

W związku z planowanymi pracami drogowymi, popularna "jedynka" do sierpnia kursować będzie przez Gryfino ul. Jana Pawła II.



Planowana modernizacja ulicy Krasińskiego dotyczyć będzie odcinka od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do skrzyżowania z ulicą Iwaszkiewicza. Prace w tej części Gryfina obejmą przebudowę trzech skrzyżowań, kanalizacji deszczowej i oświetlenia, wykonanie ścieżki rowerowej oraz nowej nawierzchni asfaltowej - mówi Wojciech Konarski, starosta gryfiński.



- Do niego też się długo przygotowywaliśmy. Była zrobiona dokumentacja techniczna i szukaliśmy dla tej inwestycji montażu finansowego - mówi Konarski.



Całkowita wartość inwestycji to 9 milionów złotych. Przebudowa ulicy Krasińskiego wsparta została z Funduszu Dróg Samorządowych.