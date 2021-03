Strategiczne przedsięwzięcia ponad podziałami? Dyskusja w RSnW

Inwestycje infrastrukturalne krytykowane przez opozycję. Goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" dyskutowali o tym, czy polityczna rywalizacja nie powinna omijać przedsięwzięć strategicznych.

Racja stanu powinna być ponad polityką i w tych sprawach powinniśmy mówić jednym głosem - mówił Janusz Kowalski, poseł Zjednoczonej Prawicy.- Ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby powiedzieć, że jakiś polityk opozycji czy samorządowiec rządzi dobrze, robi coś dobrego dla obywateli. Żeby przyznać to, a nie krytykować tylko dlatego, że nosi taką a nie inną legitymację partyjną. To pokazuje o pewnym stanie kryzysu mentalnościowego opozycji - mówił Kowalski.Mnie w ogóle cieszy, że ta inwestycja przebiega, jak od lat obiecywano mieszkańcom Świnoujścia - komentował profesor Bogusław Liberadzki, europoseł Lewicy.- Odbyło się coś, co nie powinno mieć miejsca co do formy. Czyli fatalne zlekceważenie wszystkich osób i procedur, które po drodze obowiązywały. To stało się w Świnoujściu. Mówienie, że tunel jest symbolem, racją stanu. Tunel jest konstrukcją, która będzie pozwalać przemieszczać się pojazdom samochodowym z jednej strony rzeki Świny na drugą. Tak jak powinno to być - mówił Liberadzki.Opozycja krytyce poddała między innymi niedawno rozpoczętą budowę tunelu między wyspą Wolin i Uznam, czy projektowaną budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego.