Inaczej jedziemy w śródmieściu Szczecina

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kolejne zmiany dla kierowców w śródmieściu Szczecina. "Ich celem jest rozładowanie ruchu w kwartale ulic Małkowskiego, Bogusława, Getta Warszawskiego i Jadwigi" - podaje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Zamknięta dla ruchu jest ulica Bohaterów Getta Warszawskiego na odcinku od alei Piastów do Królowej Jadwigi. Ta ostatnia będzie również nieprzejezdna. Ściegiennego od strony alei Piastów stała się od środy ulicą ślepą. Co ważne, niemożliwy jest wjazd w ulicę Małkowskiego od strony alei Piastów.



Roboty budowlane w Śródmieściu zakładają przebudowy między innymi jezdni, chodników i sygnalizacji świetlnej. Wartość prac to 14 milionów złotych. Wykonawca ma 20 miesięcy na realizację zadania.