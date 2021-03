Fot. Piotr Sikora [Radio Szczecin/Archiwum]

Był odważny, silny i miał mnóstwo pozytywnej energii - w środę pożegnanie Aleksandra Doby. Najsłynniejszy kajakarz na świecie odszedł 22 lutego podczas wspinaczki na Kilimandżaro. To kolejne wyzwanie, jakie sobie postawił.

Aleksander Doba to pierwszy człowiek w historii, który samotnie pokonał kajakiem Atlantyk wyłącznie o własnych siłach. Łącznie zrobił to trzykrotnie.



- Witam wszystkich. Jak się cieszę. Jestem bardzo szczęśliwy, że przepłynąłem Atlantyk trzeci raz. Trzecia wyprawa, koniec. Zamknąłem tą pętlę i mam na razie dosyć - tak cieszył się, kiedy po ostatniej wyprawie wrócił do ukochanych Polic.



Msza żałobna rozpocznie się o 13 w kościele pw. św. Kazimierza w Policach. Później o 14 zaplanowano pogrzeb na cmentarzu przy ul. Tanowskiej.



Aleksander Doba miał 74 lata.



Police planują uczcić pamięć podróżnika. Obelisk mu poświęcony stanie w Parku Solidarności na Skwerze Wielkich Polaków. Ma zostać ustawiony 9 września w 75. urodziny Aleksandra Doby.