Wyspiarka pokonała pierwszy metr [ZDJĘCIA]

Urząd Miasta w Świnoujściu informuje o postępach na placu budowy tunelu pod Świną. Wyspiarka zacznie wiercić tunel pod koniec przyszłego tygodnia.

Maszyna TBM została uruchomiona w piątek. Zanim jednak zacznie drążyć tunel, musi przejść fazę startu.Wyspiarka najpierw musi pokonać betonową, zbrojoną szklanym włóknem ścianę o grubości 1,2 metra.To wszystko jest niezbędną częścią fazy startu, którą maszyna TBM musi przejść, aby móc rozpocząć drążenie tunelu w gruncie. Przewiercanie tej betonowej ściany szczelinowej i bloku z cementogruntu odbywa się bardzo wolno. Będzie trwało jeszcze kilka dni."Wyspiarka" ma ponad 100 metrów długości. Waży ponad 2700 ton. Wywierci otwór o średnicy ponad 13 metrów. Maszyna ma drążyć 10 metrów na dobę. Przebicie się na drugą stronę powinno potrwać około pół roku, a cała inwestycja ma zakończyć się we wrześniu przyszłego roku. Od jesieni przyszłego roku będziemy mogli dojechać do miasta bez korzystania z promu.Koszt budowy tunelu to ponad 900 milionów złotych - 776 pochodzi z funduszy unijnych, pozostałe z budżetu miasta.