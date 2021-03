Fundacja Sue Ryder otwiera sklep charytatywny

Pierwszy w Szczecinie sklep charytatywny wesprze lokalny Uczniowski Klub Sportowy Iskierka.

- Zysk sklepu zostaje przekazywany na cele charytatywne. W tym wypadku, w Szczecinie będzie to pomoc UKS-owi Iskierka, czyli dzieciom niepełnosprawnym. To na początek - mówi Arkadiusz Skrzypiński, koordynator projektu sklepu charytatywnego Fundacji Sue Ryder w Szczecinie.



W większości będą to rzeczy używane, które każdy może przynieść do sklepu - ale są też nowe.







- Niestety, mamy ciężkie czasy pandemii, sklepy likwidują kolekcje, zamykają się i towary trafiają do nas. A używane - pochodzą od darczyńców ze Szczecina; przeglądają to, co mają w domach, co nie jest potrzebne. Na takie rzeczy czekamy. U nas można spotkać wszystko: drobne AGD, ubrania, książki, płyty czy biżuterię - wylicza.



- Szczecin, pl. Lotników 7, to jest po dawnym sklepie Społem "Rubin", 1001 drobiazgów - dodaje.



"Ideą fundatorki jest niesienie pomocy ludziom cierpiącym z przyczyn zdrowotnych i społecznych oraz aktywizowanie osób starszych" - czytamy na stronie fundacji

Fundacja Sue Ryder otwiera przy placu Lotników punkt ze sprzętami AGD, ubraniami czy książkami - zarówno nowymi jak i używanymi. Dochód ze sprzedaży trafi do lokalnej organizacji wspierającej niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie dzieci.To pierwszy w naszym mieście i szósty w Polsce punkt - pięć jest w Warszawie - tego typu.Gdzie dokładnie i kiedy sklep się otworzy?Pierwsze zakupy będzie można zrobić w czwartek, za tydzień - 18 marca w godzinach 10-18. Sklep będzie czynny od poniedziałku do piątku.Uczniowski Klub Sportowy "Iskierka" powstał w 2005 roku przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 12 w Szczecinie, by wspierać uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową - czytamy na stronie internetowej W klubie działają sekcje: pływacka, lekkiej atletyki, tenisa ziemnego, piłki nożnej, bowlingu, bocce i tańca.Fundacje Sue Ryder działają w 13 krajach. W Polsce zarejestrowana została osobiście przez Sue Ryder w 1991 roku w Warszawie, od 2004 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.