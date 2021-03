Zachodniopomorskie: 698. Polska: 21 045

Mamy 21 045 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw:

mazowieckiego (3756),

śląskiego (2597),

pomorskiego (1704),

wielkopolskiego (1670),

małopolskiego (1607),

dolnośląskiego (1502),

kujawsko–pomorskiego (1314),

podkarpackiego (1255),

łódzkiego (1068),

warmińsko–mazurskiego (999),

zachodniopomorskiego (698),

lubuskiego (632),

lubelskiego (601),

świętokrzyskiego (567),

podlaskiego (450),

opolskiego (287).

338 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.Z powodu COVID-19 zmarło 99 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 276 osób.Liczba zakażonych koronawirusem: 1 849 424 / 46 373 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).W ciągu doby po zakażeniu koronawirusem wyzdrowiało 8 635 osób. Łącznie w Polsce za ozdrowieńców uznano 1 516 540 osób.W szpitalach hospitalizowanych jest 18 686 chorych na COVID-19. To o 308 osób więcej niż w środę. Wolnych pozostaje niespełna 9 tysięcy łóżek.Do respiratorów podłączonych jest 1 929 osób - o 27 więcej niż w środę. Wolnych pozostaje ponad 800 urządzeń.W kwarantannie przebywa 276 477 osób. To dobowy wzrost o prawie 26 tysięcy osób.