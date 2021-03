Przed Wielkanocą można wspomóc bezdomnych chorych somatycznie

Można pomóc w zorganizowaniu świąt dla osób chorych i bezdomnych. O przynoszenie darów dla podopiecznych Schroniska dla Osób Bezdomnych Chorych Somatycznie apelują wolontariuszki, które opiekują się placówką.

- Jeśli ktoś chciałby przed świętami upiec jakieś ciasto, albo kupić zimne napoje, np. w postaci coli, którą mieszkańcy uwielbiają, to w okolicach świąt Wielkiej Nocy, to można przywieźć to do schroniska. Jeżeli ktoś miałby ochotę zrobić jakiś wielkanocny stroik, żeby mieszkańcy mogli poczuć wiosenną, świąteczną radość to oczywiście taka możliwość istnieje - zachęca Aleksandra Sileńska.



To Aleksandra Sileńska i Anna Butrym. Mieszkańcy ucieszą się ze słodyczy, czy wypieków. Szczególnie przepadają za słodkimi napojami.Dodatkowo do schroniska przy ul. Hryniewieckiego można przynosić artykuły higieniczne - mydła w płynie, szampony, pianki do golenia czy bandaże.