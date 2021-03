ZUS przygotowuje się do wypłat 13 i 14 emerytury

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie trzeba składać żadnych dokumentów aby uzyskać czternastą emeryturę. Świadczenie będzie wypłacane z urzędu. W środę późnym wieczorem w dzienniku Ustaw ukazała się odpowiednia ustawa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty świadczeń - mówi Karol Jagielski, rzecznik ZUS w Szczecinie.



- Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, tzn. nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w tej sprawie. Czyli dokładnie tak, jak jest przy "trzynastce". Czternasta emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym czy zwolnionym z podatku. Co ważne, "czternastka" nie będzie podlegała potrąceniu i egzekucji - mówi Jagielski.



Czternasta emerytura wyniesie 1250 złotych i 88 groszy brutto.



- "Czternastka" będzie przysługiwała osobom, które na 31 października 2021 roku będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, wymienionych w ustawie. M.in. to może być emerytura, renta, renta socjalna, czy świadczenie przedemerytalne. Na ten dzień nie będą miały zawieszonej wypłaty tego świadczenia, np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków - tłumaczy rzecznik ZUS w Szczecinie.



Po przekroczeniu progu dochodowego w wysokości 2900 złotych brutto, czternasta emerytura będzie pomniejszana. Świadczenie w całości dostanie jednak większość emerytów.