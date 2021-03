Jest podpis pod nową siedzibą pogotowia [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] źródło: WSPR w Szczecinie. źródło: WSPR w Szczecinie.

Umowa na wybudowanie głównej siedziby pogotowia ratunkowego w Szczecinie - podpisana.

Obiekt powstanie przy ulicy Twardowskiego. Pogotowie w Szczecinie czekało na nowe budynki osiem lat.



- Połowę pieniędzy na inwestycję przekazał rząd - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Ważne, że ruszamy, że ruszamy razem, że możemy w sposób zdecydowanie lepszy zabezpieczyć zdrowie i życie mieszkańców.



W nowych obiektach będą miejsca do odkażania karetek. Dziś ratownicy medyczni nie mają garaży, więc rano trzeba skrobać szron z szyb ambulansów - mówi Roman Pałka, dyrektor Pogotowia.



- Pierwszy obiekt to budynek administracyjny, dział farmacji, dział szkoleń łącznie z centrum symulacji medycznej oraz pokoje gościnne dla ratowników medycznych, którzy będą szkoleni w centrum symulacji medycznych. Drugi obiekt, to jest budynek, w którym będą mieściły się załogi pogotowia ratunkowego. Miejsca jest przygotowane dla 10 załóg - informuje Pałka.



- Nowe budynki wybuduje spółka MIRBUD - mówi Paweł Burger, dyrektor do spraw komunikacji. - Budujemy w systemie "buduj", a zatem dostajemy gotowy projekt i po prostu trzymamy się tego, co nam zleca zamawiający. Będzie to obiekt dość ciekawy w bryle, nowoczesny z białymi elewacjami. Cóż więcej mogę powiedzieć?



Inwestycja kosztuje ponad 30 milionów złotych. Koniec budowy za dwa lata.