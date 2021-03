Trafili do aresztu tymczasowego. Wszyscy podejrzani byli wcześniej karani. Dwaj za podobne przestępstwo. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Najpierw dokonali kradzieży, potem uciekali przed policją, a na końcu zaatakowali funkcjonariusza - mężczyźni z Goleniowa odpowiedzą za to przed sądem. Jest akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego roku. Trzej mężczyźni w wieku od 25 do 42 lat włamali się do kontenera - ukradli sprzęt budowlany oraz elektronarzędzia. Gdy pakowali łupy do samochodu, zauważyli ich policjanci patrolujący okolicę.



Podejrzani zaczęli uciekać samochodem. Próbowali potrącić jednego z funkcjonariuszy. Udało mu się jednak w ostatniej chwili odskoczyć. Policjanci ruszyli radiowozem w pościg. Złodzieje rzucali w ich samochód częściami rusztowania.



Udało się ich jednak zatrzymać.



Trafili do aresztu tymczasowego. Wszyscy podejrzani byli wcześniej karani. Dwaj za podobne przestępstwo. Teraz grozi im do 10 lat więzienia, recydywistom - do 15.