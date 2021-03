Znamy wyrok za atak na ratowników medycznych w Świdwinie

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Osiem miesięcy bezwzględnego więzienia - taki wyrok usłyszał mężczyzna, który napadł na ratowników medycznych.

Do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku podczas zabawy weselnej w Świdwinie.

32-latek zaatakował ratowników, którzy udzielali pomocy jego partnerce.



Ratownicy byli kopani, szarpani, w końcu udało się zabrać pacjentkę do karetki i udzielić pomocy. Kobieta odzyskała przytomność i odmówiła przewiezienia do szpitala.



Napastnik usłyszał zarzut czynnej napaści, znieważenia i spowodowania obrażeń ciała. Mężczyzna przyznał się do winy, jak tłumaczył zachował się tak, bo wypił za dużo alkoholu.



- Odpowiadał w warunkach recydywy - mówi Sławomir Przykucki, rzecznik Sądu Okręgowego w Koszalinie. - Doszło do dobrowolnego poddania się karze, czyli oskarżony za zgodą pokrzywdzonych uzgodnił część wyroku. Oczywiście sąd wyraził na to zgodę.



Średnio w ciągu roku w regionie dochodzi do około 60 poważnych ataków na ratowników.



- Bardzo rzadko są oni jednak karani, dlatego ten wyrok bardzo cieszy - tłumaczy Paulina Targaszewska z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



- Ratownicy medyczni słyszeli, że jest to niska szkodliwość społeczna, często były takie sprawy umarzane. W tym przypadku, ze Świdwina jesteśmy szczęśliwi - właściwie można tak powiedzieć - i zadowoleni, że wreszcie ta sprawiedliwość dosięgła sprawcy ataków na ratowników medycznych - podkreśla Targaszewska.



Mężczyzna musi też zapłacić odszkodowanie na rzecz pogotowia ratunkowego, to 7 tysięcy złotych.



Wcześniej wypłacił już zadośćuczynienie poszkodowanym ratownikom. Wyrok nie jest prawomocny.