Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Stargardzianie mogą wypowiedzieć się o przyszłości swojego miasta. W piątek ruszają konsultacje społeczne strategii "Stargard 2030".

Urzędnicy zapraszają mieszkańców do dzielenia się pomysłami na to, jak Stargard powinien się rozwijać. Swoje pomysły należy wpisać w specjalny formularz, który można wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną pod adres m.winnicki@um.stargard.pl.



Szczegóły i formularz można znaleźć na stronie stargard.pl. Konsultacje potrwają do 30 marca.