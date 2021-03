Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

29 marca ruszy rekrutacja do "Zachodniopomorskich Małych Skarbów". Autorski projekt Urzędu Marszałkowskiego ma na celu wsparcie rodziców dzieci do lat trzech w powrocie do pracy.

Opiekun może otrzymać nawet 1140zł miesięcznie na opłacenie niani czy pobytu dziecka w żłobku.



W rozpoczynającej się w marcu rekrutacji na pomoc ma szansę 210 rodziców.



Więcej informacji o projekcie na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.