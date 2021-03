Będzie plan zagospodarowania dla działki przy Wszystkich Świętych?

Miasto będzie chciało uchwalić plan zagospodarowania dla działki przy ulicy Wszystkich Świętych - to oznacza możliwość zablokowania planu budowy tam przez prywatnego inwestora 18-piętrowego wieżowca.

Sprawa zaczęła się od... miejsc parkingowych. Radni zwrócili uwagę, że według planu inwestora przypada ich pół na mieszkanie. Protestowali mieszkańcy dzielnicy. A później okazało się, że za budową wieżowca stoi biznesmen, który startował w wyborach z listy prezydenta Szczecina. W dodatku jego ojciec ma firmę, której współwłaścicielami są żona, brat i szwagier Piotra Krzystka.Działka pod wieżowiec nie ma uchwalonego planu zagospodarowania - i jak zapowiada urząd, na najbliższej sesji w marcu taka uchwała się pojawi. Co zablokuje wydanie warunków zabudowy dla inwestycji. To pokłosie także decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Prezydent po medialnych doniesieniach skierował tam wniosek, aby postępowaniem administracyjnym zajął się inny samorząd. SKO go odrzuciło i jednocześnie powiadomiło prokuraturę, aby ta pilnowała transparentnego załatwienia sprawy.