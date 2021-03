Konstytucja 3 Maja - weź udział w konkursie

Konstytucja 3 Maja. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Trwa konkurs na plakat z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Organizowany przez Archiwum Państwowe i Kuratorium Oświaty ma na celu między innymi przybliżenie uczniom treści tego najważniejszego aktu prawnego w Polsce.

- Przede wszystkim chcemy przybliżyć uczniom treści konstytucyjne poprzez ich upamiętnienie w formie plakatu, stąd też konkurs jest adresowany do uczniów z terenu całego województwa zachodniopomorskiego - o szczegółach konkursu mówi dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie, Krzysztof Kowalczyk.



- Liczymy, że konkurs będzie wspaniałą formą poznawania historii narodu i państwa polskiego, ale i formą obchodów tego wydarzenia, dosyć istotnego w naszych dziejach - dodał Kowalczyk.



Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Prace konkursowe należy przesyłać na adres szczecińskiego kuratorium do 16 kwietnia.