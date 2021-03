Znalezisko sprzed siedmiu tysięcy lat

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Skorupy garnków sprzed siedmiu tysięcy lat odnaleziono podczas badań osady pierwszych rolników.

Osada znajduje się na granicy Mierzyna, Ostoi i Przylepu pod Szczecinem.



Skorupy należą do kultury ceramiki wstęgowej rytej - mówi archeolog Marcin Dziewanowski, który od lat prowadzi tam badania. - To jest niesamowite. Niektóre naczynia wyglądają, jakby wczoraj gospodyni, której się przypaliło naczynie z zawartością, w złości wyrzuciła gdzieś do jamy. Garnki rozbite z przypalonym jedzeniem. Jest to o tyle niesamowite, że nawet jak są lepiej zachowane fragmenty ceramiki, to one mają odciski pełne z liniami papilarnymi osoby, która wykonała to naczynie.



Według archeologa, na granicy Ostoi, Mierzyna i Przylepu znajdowała się 7-hektarowa osada pierwszych rolników z zagrodami mierzącymi od 20 szerokości do 30 metrów długości. Tam znajdowane są doły, gdzie można znaleźć dziesiątki tysięcy pozostałości po dawnych mieszkańcach.