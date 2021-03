Zostań oficerem łącznikowym na TTSR

Finał The Tall Ships Races 2017 w Szczecinie. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Jeśli już nie możecie doczekać się szczecińskiego finału regat i chcielibyście od podszewki poznać The Tall Ship Races 2021 - to jest dobra wiadomość. Miasto przedłużyło nabór na oficerów łącznikowych do końca marca.

Aby stać się częścią zespołu, wystarczy znać choć język angielski i oczywiście nie można bać się wyzwań.



Do zadań wolontariuszy będzie należało wparcie załóg żaglowców, które przypłyną w wakacje do Szczecina.



- Zajmujemy się tu wszystkim, co trzeba zrobić między załogą a organizatorami. Przychodzimy rano i nagle okazuje się, że coś trzeba zabrać ze statku, albo ktoś gdzieś musi jechać. Jesteśmy zmęczeni, ale to jest pozytywne zmęczenie. Cały czas dzieje się coś niespodziewanego - tak mówili mi oficerowie łącznikowi podczas wielkiej imprezy w 2017 roku.



Finał tegorocznych regat potrwa od 31 lipca do 3 sierpnia. Szczegóły rekrutacji są na centrumżeglarskie.pl.