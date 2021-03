Pierwsi kuracjusze zjadą do zachodniopomorskich uzdrowisk

Połczyn-Zdrój. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W zachodniopomorskich sanatoriach spodziewane są pierwsze weekendowe przyjazdy kuracjuszy, po otwarciu uzdrowisk kilka dni temu.

Małgorzata Koszur, rzecznik zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia mówi, że część sanatoriów już działa, a kolejne będą sukcesywnie uruchamiane. Wszystkie uzdrowiska otwierają się i będą przyjmować pacjentów zgodnie z własnym harmonogramem. Małgorzata Koszur dodała, że do końca marca sanatoria w Polsce przyjmą 25 tysięcy osób, które zostały skierowane na leczenie uzdrowiskowe w ramach NFZ.



W województwie zachodniopomorskim status uzdrowiska mają Kołobrzeg, Świnoujście, Dąbki, Kamień Pomorski i Połczyn Zdrój. Warunkiem rozpoczęcia turnusu przez kuracjusza jest przyjęcie dwóch dawek szczepionki lub negatywny wynik testu na koronawirusa. Test jest bezpłatny, finansuje go NFZ. Informacje o terminie i miejscu wykonania testu pacjent otrzymuje SMS-em. Na wykonanie testu należy zabrać dokument ze zdjęciem i numerem pesel. Przed wyjazdem uzdrowisko, do którego pacjent został skierowany, poinformuje go o wyniku testu. Jeżeli wynik będzie negatywny, to uzdrowisko potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia.



Personel sanatoriów jest zaszczepiony, obiekty spełniają restrykcyjne normy sanitarne. Kuracjuszom zaleca się przestrzeganie zasady dystans, dezynfekcja, maseczka i wietrzenie pomieszczeń.