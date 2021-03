Podejrzanego zatrzymano. Trafił do aresztu tymczasowego. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przez kilka lat znęcał się nad własną rodziną - oprawca ze Szczecina odpowie za to przed sądem. Jest akt oskarżenia.

Mężczyzna od 2017 roku przez trzy lata znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją rodziną.

Pod wpływem alkoholu wszczynał w domu awantury - wtedy bił domowników i wyzywał. Groził im też śmiercią. Czasem też wyganiał partnerkę z dziećmi z domu.



Podejrzanego zatrzymano. Trafił do aresztu tymczasowego. 37-latek nie był w przeszłości karany. Nie przyznał się do winy.



Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.