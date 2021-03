Jest interes do zrobienia. Można kupić statek

To statek wielozadaniowy z dźwigiem, który zajmował się bieżącym utrzymaniem oznakowania na torze wodnym ze Szczecina do Świnoujścia. źródło: https://www.ums.gov.pl/

Prawie 40 lat pracował na torze wodnym Szczecin-Świnoujście wyławiając pławy. Teraz statek wielozadaniowy "Planeta" został wystawiony na sprzedaż.

Urząd Morski wyznaczył cenę wywoławczą na prawie 7 milionów złotych. Oferty można składać do 19 marca. "Planetę" wybudowano w 1982 roku. Ma 61 metrów długości, na swój pokład może zabrać 20 osób.



To statek wielozadaniowy z dźwigiem, który zajmował się bieżącym utrzymaniem oznakowania na torze wodnym ze Szczecina do Świnoujścia.



Jednostka została wycofana ze służby bo zastąpiła go nowocześniejsza, wybudowana w ubiegłym roku "Planeta 1".