To już rok z koronawirusem. Oceniają politycy z regionu

Oby to się już skończyło i udało się zaszczepić jak najwięcej osób - mówili goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin. W ten sposób komentowali rocznicę wybuchu epidemii w Polsce.

Dominika Jackowski, miejska radna z Kolacji Obywatelskiej zwracała uwagę, że w ciągu roku zmieniło się przygotowanie szpitali do walki z epidemią. Na początku potrzebne było dużo większe wsparcie mieszkańców.- Na pewno szpitale są bardziej przygotowane, są wyposażone, ale już słyszymy z mediów, że zaczyna brakować miejsc w szpitalach, mamy też problem z dostawami szczepionek - mówiła.Podczas ostatniej sesji sejmiku zachodniopomorskiego Justyna Łyjak, pełnomocnik wojewody ds. szczepień poinformowała, że do tej pory w regionie podano prawie 180 tysięcy dawek szczepionki przeciwko Covid-19.Oby skończyły się problemy z dostawami preparatów - komentował Ireneusz Rogowski, radny wojewódzki z Prawa i Sprawiedliwości.- I to powoduje problemy w realizacji przebiegu szczepień, które są planowane. Mam nadzieję, że to w najbliższym czasie się poprawi - wierzy Ireneusz Rogowski.Marek Kolbowicz, radny Bezpartyjnych w radzie miasta zwracał uwagę, że przed epidemię najbardziej cierpią dzieci.- Psychicznie dostajemy po głowie i to bardzo. Nie wspomnę już o dzieciach, które cały czas spędzają przy komputerze. Jeżeli przed pandemią dzieciaki spędzały do czterech godzin, to teraz jest to 8-12 godzin - alarmował Marek Kolbowicz.Jeszcze rok temu nikt nie spodziewał się, jak zmieni się świat - mówił Krzysztof Romianowski, radny miejski z PiS.- Myślę, że pandemia zaskoczyła nas wszystkich, jeszcze rok temu nikt nie przypuszczał, że takie zmiany na całym świecie zostaną wprowadzone - powiedział.Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce wykryto 4 marca 2020 roku.