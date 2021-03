DPS przy ulicy Kruczej w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

We wszystkich gminnych domach pomocy społecznej wraca od poniedziałku możliwość spotkań z rodzinami. Na razie będą one odbywały się na terenie ogrodów.

Dotyczy to domów przy ulicach: Kruczej, Romera i Broniewskiego w Szczecinie.



Wszyscy odwiedzający muszą nosić maseczki, dezynfekować dłonie oraz stosować się do zaleceń personelu DPS-ów.



Rodziny, które będą chciały odwiedzić swoich bliskich, powinny wcześniej umówić termin oraz godzinę takiego spotkania. W przypadku seniorów leżących, którzy nie mogą wyjść do ogrodu, możliwość spotkania z rodziną będzie ustalana indywidualnie.