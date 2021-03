Nowi strażnicy graniczni, rekrutacja wciąż trwa

Fot. www.morski.strazgraniczna.pl/A. Kubiak

Kolejni nowi strażnicy graniczni wstąpili do zawodowej służby. W ubiegłym tygodniu 15 osób ślubowało "strzec nienaruszalności granicy państwowej".

To 8 kobiet i 7 mężczyzn, którzy ukończyli tym samym dwuetapowy proces szkolenia. W uroczystości uczestniczył komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej Andrzej Prokopski. Kontradmirał podkreślał, jak ważna jest to służba, szczególnie w obecnych, trudnych czasach.



Morski Oddział Straży Granicznej liczy prawie 1600 funkcjonariuszy. Przeszło 20 procent to kobiety. Tylko w ubiegłym roku do służby w jednostce zaciągnęło się 60 osób. W tym roku, planowo, ma być ich jeszcze więcej. Rekrutacja jest cały czas otwarta. O szczegółach można przeczytać na stronie internetowej www.morski.strazgraniczna.pl.