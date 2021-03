Interwencja ws. Polaków z pogranicza pracujących w Niemczech

Ambasador RP w Niemczech interweniował w sprawie Polaków mieszkających na pograniczu. Pod koniec lutego zorganizowali w Pasewalku protest.

Sprzeciwiają się obostrzeniom wprowadzonym w przygranicznych landach. Od października Polacy pracujący po drugiej stronie granicy muszą okazywać test ważny przez cztery dni. Jego koszt to kilkadziesiąt euro.Andrzej Przyłębski zwrócił się w tej sprawie do niemieckich władz - mówił o tym w "Rozmowach pod Krawatem".- Napisałem pismo w tej sprawie do premier landu, pani Schwesig. Jakby protestujące przeciw nadmiernym oczekiwaniom i kosztom, które są nałożone na pracowników, czy tzw. pendlerów, którzy jednak są ważni dla życia społecznego i gospodarek obu tych krajów - mówił Ambasador RP w Niemczech.Problem z przekraczaniem granicy dotyczy około 14 tysięcy Polaków mieszkających w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, a także kilku tysięcy osób, które dojeżdżają do tego landu do pracy.