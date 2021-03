Duży ruch w punktach testowania na granicy [ZDJĘCIA]

10 euro co 4 dni - takie koszty muszą ponieść pracownicy na przejściach granicznych z Meklemburgią-Pomorzem Przednim.

Od soboty specjalnie utworzone punkty testowania działają na przejściach: w Lubieszynie i w Ahlbecku na wyspie Uznam.To o 10 euro mniej niż dotychczas, czyli żadna rewolucja - uważają członkowie grupy obywatelskiej "Freie Grenze - Wolne Granice” i domagają się bezpłatnych testów. "Za" są też mieszkańcy pogranicza.- Fajnie by było, jakby pokrywał to nasz NFZ czy niemiecki - mówi jeden z mieszkańców pogranicza.Ruch w punktach testowania na granicy jest naprawdę duży - przyznaje Michał Stachyla, pracownik punktu testowego.- Jak na razie, na tak krótkie godziny otwarcia - bo wczoraj mieliśmy cztery godziny, a dzisiaj mamy rano trzy - to jest spora ilość. Bardzo dużo osób. Zdecydowana większość, ponad 95%, są to Polacy pracujący aktywnie po którejś części kraju - mówi Stachyla.Dla osób, które przekraczają granicę ze względu na pracę, nic się nie zmieniło, czyli muszą zapłacić 20 euro co 4 dni.