Czerwone światło dla AstraZeneca również we Francji

Francja zawiesza na 24 godziny szczepienia preparatem firmy AstraZeneca. Poinformował o tym prezydent Emmanuel Macron.

Francuskie władze chcą poczekać na opinię Europejskiej Agencji Leków, która ma się jutro wypowiedzieć na temat możliwych skutków ubocznych stosowania szczepionki.Prezydent Francji ogłosił zawieszenie szczepień preparatem firmy AstraZeneca kilka minut po tym, jak podobną decyzję podjęły władze Niemiec. „Na podstawie rekomendacji ministra zdrowia i francuskich władz sanitarnych, z ostrożności podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu szczepień AstraZenecą. Liczymy na to, że będziemy mogli je wznowić jak najszybciej, jeśli tylko rekomendacja Europejskiej Agencji Leków będzie na to zezwalała” - powiedział prezydent Emmanuel Macron.Wcześniej w departamencie Delty Rodanu lokalna straż pożarna poinformowała, że jeden z jej pracowników trafił do szpitala z powodu arytmii serca po tym, jak zaszczepił się preparatem brytyjsko-szwedzkiego koncernu. Strażacy ogłosili także, że nie będą szczepić się preparatem AstraZeneci.Jeszcze wczoraj premier Jean Castex twierdził, że nie ma powodu, aby wstrzymywać szczepienia tym preparatem i że we Francji skutki uboczne miało zaledwie 0,66 pacjentów którzy przyjęli dawki firmy AstraZeneca.