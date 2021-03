Kanał Piastowski. źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_Piastowski.

Około godziny 16:00, samochód osobowy wpadł do Kanału Piastowskiego, w środku były dwie osoby.

Auto marki BMW, z nieznanych przyczyn, wjechało z nabrzeża wojskowego do wody. Kierowca i pasażerka wydostali się o własnych siłach. Trafili do szpitala na obserwacje.



Policjanci wyjaśniają, jak doszło do wypadku.