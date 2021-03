Fot. pixabay.com / Free-Photos (CC0 domena publiczna)

Mieszkańcy Gryfina będą mogli dojechać rowerem do pracy w Strefie Przemysłowej w Gardnie.

Gmina wybuduje ścieżkę rowerową o długości ponad ośmiu kilometrów. Powstaną dwa odcinki drogi rowerowej z Gryfina do Wełtynia i z Wełtynia do Strefy Przemysłowej w Gardnie.



Koszt inwestycji to 8 milionów złotych. 5,5 miliona to fundusze Unii Europejskiej. 2,5 miliona przekazał rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Ścieżka rowerowa ma być gotowa pod koniec roku.