Ostatni członek "Starego Pruszkowa" trafił do aresztu [WIDEO]

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z grupy tzw. "Łowców Cieni" zatrzymali Krzysztofa O. ps. "Kręcony". To sprawa Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

W styczniu funkcjonariusze Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali Janusza P. ps. "Parasol", Leszka D. ps. "Wańka" oraz Krzysztofa O. ps. "Kręcony", doprowadzili także do aresztu śledczego Andrzeja Z. ps. "Słowik".Sąd Rejonowy nie zdecydował jednak o areszcie dla mężczyzn, zrobił to dopiero Sąd Okręgowy, po tym jak zażalenie na decyzje złożyła prokuratura.- Krzysztof O. ps. "Kręcony" w tym czasie zniknął - tłumaczy Marcin Lorenc, rzecznik prokuratury Regionalnej w Szczecinie. - Po pierwszym postanowieniu Sądu Rejonowego, zatrzymany został zwolniony i zaczął ukrywać się. Wydana została druga decyzja, a mianowicie list gończy wydany przez prokuratora.Funkcjonariusze najpierw ustalili jego miejsce pobytu, a następnie zatrzymali go na warszawskim Mokotowie. Trafił do aresztu.- Wszyscy odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej - dodaje Lorenc. - Dokonywali między innymi usiłowań wymuszenia rozbójniczego, dotyczącej dość znacznej kwoty pieniędzy. Trudnili się także wystawianiem nierzetelnych faktur i popełniali inne przestępstwa karno-skarbowe.Mężczyźni mieli wymusić ponad trzy mln euro.