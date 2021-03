Rozpoczęły się szczepienia w Ośrodku Dializ

Szczepienie przeciw COVID-19 w Ośrodku Dializ SPSK-2. Fot. SPSK-2 Szczepienie przeciw COVID-19 w Ośrodku Dializ SPSK-2. Fot. SPSK-2 Szczepienie przeciw COVID-19 w Ośrodku Dializ SPSK-2. Fot. SPSK-2

W szpitalu na Pomorzanach w Szczecinie rozpoczęło się szczepienie przeciwko koronawirusowi pacjentów dializowanych. Preparaty podano w Centrum Dializ.

Należą oni do grupy 1B i jako osoby przewlekłe chore od poniedziałku mają możliwość szczepień przeciw COVID-19, bez względu na wiek.



Na szczepienia zdecydowali się prawie wszyscy dializowani pacjenci. Pod opieką Centrum Dializ jest ich 80. To głównie chorzy na przewlekłą niewydolność nerek. Może być ona spowodowana m.in. cukrzycą, nadciśnieniem lub zapaleniem nerek. Są dializowani od kilku miesięcy do kilkunastu lat. Zostali wpisani na listę uprzywilejowanych w kwestii szczepień dlatego, że są w grupie ryzyk, bo mają osłabioną odporność.



W pierwszym dniu zaszczepiono 28 osób. W środę preparaty otrzyma 30 kolejnych pacjentów. Wszyscy czuli się dobrze. Pozostali pacjenci zostaną zaszczepieni w innych terminach ze względu na infekcje lub kwarantannę.