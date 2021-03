Polityka energetyczna Szczecina w ocenie gości RSnW

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Odmienne poglądy gości audycji "Radio Szczecin na Wieczór", w sprawie polityki energetycznej miasta i Polski.

To bardzo szeroki problem, ale ja bym się jednak tak bardzo nie obawiał - powiedział Marek Kolbowicz, miejski radny z klubu Bezpartyjni.



- Ja nie wiem, czy tutaj na straży interesu konsumentów nie stoi Urząd Regulacji Energetyki. On tak naprawdę równoważy interesy przedsiębiorców z interesami konsumentów. I to on ewentualnie reguluje ceny, jeżeli miałyby takowe być. Poza tym, jeżeli ceny będą dużo wyższe, niż na przykład PGE, to absolutnie samorządy będą korzystały z tych usług - mówił Kolbowicz.



Przede wszystkim ja bym nie rozgraniczał polityki energetycznej miasta i państwa, bo to powinno być jedno i to samo - powiedział Dariusz Matecki, radny klubu Prawa i Sprawiedliwości.



- Szczecin nie jest jakąś prywatną firmą pana prezydenta Piotra Krzystka, której jedynym zadaniem jest zarabianie pieniędzy, czy to dla siebie, czy dla swoich podwładnych. Szczecin jest polskim miastem i na pierwszym miejscu włodarze muszą stawiać interesy ojczyzny, a nie tylko i wyłącznie samego miasta. I wchodzenie przez miasto w jakieś biznesowe powiązania z niemieckim inwestorem, konkurującym z polską strategiczną spółką, jest dla mnie czymś nie do przyjęcia - mówił Matecki.



ABW wzięło pod lupę transakcje kupna udziałów w polskich elektrociepłowniach przez niemiecki koncern energetyczny. Kontrola dotyczy 10 firm ciepłowniczych - m.in. w Zachodniopomorskiem. Zakupu dokonała Szczecińska Energetyka Cieplna, której większościowym udziałowcem jest niemiecki koncern E-ON.