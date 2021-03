Remonty i kłopoty kierowców m.in. na Niebuszewie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Do wieczora ekipy szczecińskiego ZWiK-u udrożnią przejazd ulicą Długosza oraz ulicą Łady. W tych częściach miasta doszło do awarii kanalizacji ogólnospławnej, co wymagało zajęcia części jezdni.

- Dużo bardziej kłopotliwe dla kierowców było zapadnięcie się prawego pasa ulicy Łady. Chodzi o nitkę w kierunku Stoczni Szczecińskiej - mówi Tomasz Makowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. - We wtorek dokonaliśmy inspekcji kamerą telewizyjną. Przyłącze kanalizacji ogólnospławnej plus znajdujące się w pobliżu gniazdo szczurów. W środę zostanie to zaasfaltowane, a wieczorem ten fragment skrajnego prawego pasa jezdni w kierunku stoczni będzie przywrócony do ruchu.



Na szczecińskim Niebuszewie jeszcze dziś ekipy szczecińskiego ZWiK-u dokończą układanie kostki brukowej i także udrożnią przejazd w okolicach skrzyżowania ulicy Długosza z ulicą Naruszewicza.