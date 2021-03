Oddaj krew w bibliotece

Przyjdź do biblioteki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i oddaj krew.

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji zaprasza do udziału - mówi Natalia Piwko, koordynatorka akcji w Szczecinie. - Polega to na tym, że rywalizujemy w ilości oddanej krwi. Nie chodzi jednak o konkurs, a głównie o pomaganie. Krwi nie da się wyprodukować, a w czasach pandemii jest ona szczególnie potrzebna.Nie trzeba być studentem, aby przyjść i wspomóc akcję. Każdy chętny może przyjść do godziny 15 do Biblioteki Głównej PUM-u przy al. Powstańców Wielkopolskich 20 i dołączyć się do rywalizacji.Szczegóły można znaleźć tu