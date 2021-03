Ruch wahadłowy w Przecławiu. Na miejscu pracuje policja i ratownicy pogotowia ratunkowego.

Potrącony został 16-letni chłopiec. Z powierzchownym urazem głowy trafił do szpitala. Nastolatkowi na szczęście nic poważnego się nie stało. Jest przytomny, jego stan jest stabilny.To zdarzenie powoduje utrudnienia. Lepiej omijać Przecław w drodze do domu. Najlepiej wybrać trasę przez Ustowo, Kurów i Siadło Górne. To jedyna alternatywa o tej porze.