Pomnik przyrody zagrożeniem? Jego los w rękach radnych [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecińscy radni zdecydują o losie pomnika przyrody. Jak tłumaczą urzędnicy, nie udały się próby ratowania rosnącego przy ulicy Smoczej tulipanowca amerykańskiego i usychające drzewo może zagrażać ludziom.

Uchwała o "zniesieniu pomnika przyrody" jest w programie przyszłotygodniowej sesji rady miasta. W czasie dyskusji komisji gospodarki komunalnej, radni poprosili jeszcze o ekspertyzę dentrologiczną, zanim odbędzie się głosowanie w tej sprawie.



Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w urzędzie Anetta Kieszkowska mówiła, że decyzję o wycince zaakceptowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.



- To drzewo było stale monitorowane i były podejmowane próby ratowania tego drzewa. Ono było wielokrotnie poddane różnym zabiegom. To drzewo jest w złym stanie fitosanitarnym, posiada murszejący ubytek w pniu, sięgający wysokości 110 centymetrów. Korona drzewa jest rachityczna, na wysokości 6 metrów rozwidla się na trzy uschnięte w 100 proc. przewodniki. To świadczy o obumarciu drzewa - tłumaczyła Kieszkowska.



Jednocześnie urzędnicy zapewniają, że w ciągu miesiąca pojawią się uchwały o nadaniu innym drzewom statusu pomników przyrody - w tym również na ulicy Smoczej. Usychający tulipanowiec amerykański ma 108 centymetrów obwodu pnia, jego wiek szacuje się na około 100 lat.