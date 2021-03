Otwarcie sklepu charytatywnego fundacji Sue Rider

Pierwszy sklep charytatywny w Polsce założyła sama Sue Ryder. Było to w 1992 r., czyli rok po rejestracji polskiej Fundacji. Lokal mieścił się w Domach Centrum w Warszawie przy ul. Widok. źródło: https://fundacjasueryder.pl/

Pierwszy sklep charytatywny w regionie otwiera się w czwartek dla klientów i darczyńców. Punkt fundacji Sue Ryder przy placu Lotników to miejsce, w którym będzie można kupić nowe i używane wyposażenie domu ale i ubrania.

Dochód ze sprzedaży zasili konto lokalnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Iskierka, które wspiera niepełnosprawne dzieci.



W czwartek sklep charytatywny będzie czynny od godz. 10.



- Niestety, mamy ciężkie czasy pandemii, sklepy likwidują kolekcje, zamykają się i towary trafiają do nas. A używane - pochodzą od darczyńców ze Szczecina; przeglądają to, co mają w domach, co nie jest potrzebne. Na takie rzeczy czekamy. U nas można spotkać wszystko: drobne AGD, ubrania, książki, płyty czy biżuterię - wylicza Arkadiusz Skrzypiński, koordynator projektu sklepu charytatywnego Fundacji Sue Ryder w Szczecinie.



Sklep będzie czynny w godz. 10-18 od poniedziałku do piątku.



To szósty tego typu charytatywny sklep w Polsce. Pozostałe są w Warszawie. Punkt mieści się przy pl. Lotników 7.