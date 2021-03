Przebudowa Teatru Letniego - kolejny etap prac [ZDJĘCIA]

Przewidziano także renowację i konserwację istniejącego łuku żelbetowego. Koszt inwestycji to ponad 33 miliony złotych. Fot. Urząd Miasta Szczecin Przewidziano także renowację i konserwację istniejącego łuku żelbetowego. Koszt inwestycji to ponad 33 miliony złotych. Fot. Urząd Miasta Szczecin Przewidziano także renowację i konserwację istniejącego łuku żelbetowego. Koszt inwestycji to ponad 33 miliony złotych. Fot. Urząd Miasta Szczecin Przewidziano także renowację i konserwację istniejącego łuku żelbetowego. Koszt inwestycji to ponad 33 miliony złotych. Fot. Urząd Miasta Szczecin Przewidziano także renowację i konserwację istniejącego łuku żelbetowego. Koszt inwestycji to ponad 33 miliony złotych. Fot. Urząd Miasta Szczecin

Najbardziej widowiskowy i jednocześnie najbardziej skomplikowany etap prac rozpoczął się przy przebudowie Teatru Letniego w Szczecinie - ruszył montaż nowego zadaszenia.

Konstrukcja składa się z około 2,5 tysiąca spawanych elementów o masie ponad 400 ton. Powierzchnia dachu to ponad 4200 metrów kwadratowych. Te prace potrwają blisko 6 miesięcy.



W ramach inwestycji rozbudowana zostanie m.in. scena i widownia. Zmodernizowane zostaną również drogi dojazdowe do obiektu. Przewidziano także renowację i konserwację istniejącego łuku żelbetowego. Koszt inwestycji to ponad 33 miliony złotych.



Teatr Letni im. Heleny Majdaniec w Parku Kasprowicza, to miejsce dużych koncertów z udziałem gwiazd, uroczystości i imprez lokalnych. Obiekt powstał w latach 30. XX wieku. To wtedy wybudowana została pierwsza scena parkowa w formie estrady z rzędami drewnianych ławek.



Amfiteatr został gruntownie przebudowany wg projektu arch. Zbigniewa Abrahamowicza w 1974 r. zyskując obecny kształt z charakterystycznym łukiem nawiązującym swoją formą do Gateway Arch w Saint Louis arch. Eero Saarinena.



W roku 2000 Teatr doczekał się nowego dachu oraz gruntownego remontu widowni, a także częściowego remontu pomieszczeń podscenia.



W grudniu 2015 roku rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na "Przebudowę i rozbudowę Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec". Zwycięzcą konkursu zostało biuro architektoniczne Flanagan Lawrence z Londynu.