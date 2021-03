Ze Szczecina do Berlina pociągiem? Jest nowa data [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ta linia miała być gotowa w ubiegłym roku. Taką datę zakończenia modernizacji linii kolejowej do Berlina podano podczas podpisania porozumienia w tej sprawie, które parafował w Szczecinie ówczesny minister transportu Sławomir Nowak ze swym niemieckim odpowiednikiem.

Było to w 2012 roku. W środę rząd Niemiec wraz z landami przeznaczył na modernizację tej linii prawie pół miliarda euro. Jest szansa, że roboty zaczną się w tym roku.



- To bardzo dobra decyzja dla Szczecina - mówi Konrad Guldon z Polskiej Organizacji Turystycznej. - To bardzo dobra informacja. Ona zwiększa atrakcyjność turystyczną naszego regionu jako regionu turystycznego.



Mateusz Izydorek z portalu "nakolei.pl" mówi, że problemem może być inne zasilanie na linii kolejowej. - Na liniach polskich i niemieckich mamy zupełnie inne systemy napięcia. U nas jeździmy na prądzie stałym 3kV, a Niemcy jeżdżą na prądzie zmiennym - tłumaczy Izydorek.



Teraz datą, kiedy ma być ukończona inwestycja jest rok 2026.