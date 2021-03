Pierwsze listy z polskiego Szczecina [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Co to jest poczta katapultowa, gdzie był pierwszy urząd pocztowy w Szczecinie, dlaczego urzędy pocztowe były przy liniach tramwajowych? Zdzisław Mąka napisał "Historię Poczty w Szczecinie". Zajęło mu to dwa lata.

- Zaczęło się na ulicy Pocztowej, w urzędzie pocztowym, który do tej pory istnieje. Zaczęło się 5 maja 1945 roku, kiedy zaczęto przyjmować przesyłki do wysyłania ze Szczecina. 6 maja pierwszy transport przesyłek listowych został wyekspediowany ze Szczecina - opowiada autor.



W książce "Historia Poczty w Szczecinie" znalazły się opisy wielu ciekawostek m.in. właśnie poczty katapultowej.



- Listy były wysyłane na przykład ze Szczecina do Stanów Zjednoczonych. Część drogi przepływały statkiem, a końcówka, ze statku zostawał wystrzelony samolot z korespondencją, która docierała do Stanów Zjednoczonych dużo wcześniej niż statek by dopłynął. Zysk był nieraz 3-4 dni - mówi Mąka.



Książkę otrzymali m.in. zasłużeni pracownicy Poczty Polskiej w Szczecinie z okazji 75-lecia utworzenia po wojnie tej instytucji w naszym regionie.